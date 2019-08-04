«Все, все забрали!»: Влад Топалов стал бездомным и присел у помойки

Известный российский певец Влад Топалов перевоплотился в бездомного, чтобы подвести итоги объявленного им ранее розыгрыша призов. На фото, которым он проиллюстрировал свой пост в Instagram, певец с чумазым лицом в странной одежде с грустным видом сидит на картонке возле мусорного бака на помойке.

Instagram @vladtopalovofficial

«Ну вот… все, все забрали!!! Машину, деньги, наушники, дайсоны, все забрали… Ничего не оставили мне. Машиииинууу забрали. Аааааа! Но я вам всем благодарен, что вы участвовали, поддержали нас и себя. Было весело!» — подписано фото.

Кстати, в комментариях подписчики возмущаются, что ни по одной из ссылок не могут найти списки победителей, выигравших призы, в том числе и машину. Многие заподозрили, что вся акция была, если не надувательством, то всего лишь шуткой.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влад Топалов и Регина Тодоренко ушли с московского концерта Кристины Агилеры и раскритиковали его в соцсетях.