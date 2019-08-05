Сестра Эвелины Бледанс может второй раз оказаться за решеткой

Сестра Эвелина Бледанс — Диана — не так давно вернулась в родную Ялту из мест лишения свободы, куда попала за контрабанду сильнодействующих препаратов. Однако теперь 40-летняя женщина снова оказалась замешана в историю с уголовным уклоном.

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Известно, что в апреле 2019 года Диана была остановлена сотрудниками ДПС в Ялте. При осмотре ее автомобиля инспекторы заметили, что номер кузова машины был изменен.

«Последующая экспертиза показала, что идентификационный номер подвергался демонтажу», — цитирует представителя правоохранительных органов сайт KP.RU.

По инициативе прокуратуры Крыма 30 июля по данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время Диана Бледанс проходит по нему как свидетельница. Однако если будет установлено, что женщина имеет отношение к изменению номера кузова на принадлежащей ей машине, она может снова лишиться свободы.

Как на эту информацию отреагировала именитая сестра Дианы, пока неизвестно. Как ранее сообщал 5-tv.ru, сейчас Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте.