«Богиня!»: Поклонники оценили фото Юлии Барановской в «металлическом» платье

, 13:14 Видео 1 293

Телеведущая наслаждается отдыхом с детьми в Греции.

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Фото, видео : Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская отдыхает сейчас вместе с детьми в Греции, откуда делится с подписчиками в Instagram солнечными фотографиями и видео. Недавно бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина опубликовала видеоролик, на котором она предстала в длинном платье «металлического» цвета.

Наряд выгодно подчеркивает стройную фигуру мамы троих детей, а разрез игриво открывает ножку ведущей.

«Настроение🔥. Все сложилось. Когда твой старший сын — отличный оператор. Когда ты в самом красивом отделе в Греции. И когда на тебе романтичное платье», — подписала видеоролик Барановская. (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.)

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Поклонники восхитились красотой телеведущей и оставили ей множество комплиментов на странице:

«Очаровательная Юля в шикарном платье. Очень тебе идет»;

«Красавица во всех смыслах этого слова, мужик на заднем плане тоже залюбовался»»;

«Да уж, Аршавин, наверное, готов себя укусить за попу 😂»;

«Ну просто богиня!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники не узнали Барановскую в новом образе.

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