Юлия Михалкова узнала, что интересует мужчин в ее Instagram

Юлия Михалкова — участница юмористического шоу «Уральские пельмени» — обожает провоцировать своих подписчиков-мужчин в Instagram. В новой публикации звезда обратилась к сильному полу со странным вопросом. Пост актриса сопроводила соблазнительным снимком, на котором позирует в шифоновой косынке, розовом боди и прозрачном плаще.
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Из комментариев под постом стало понятно — большинство мужчин вообще не читает публикации знаменитости. Все, что их интересует — красивые, сексуальные фотографии артистки.
«Юль, мы 99% постов не читаем!»
«Мужчины уж точно не на писанину смотрят»;
«Нам пофиг, мы на тебя любуемся!» — написали юзеры.
Некоторые подписчики мужского пола все-таки попробовали отгадать, для чего нужен хайлайтер.
«А это не заразно?!» — поинтересовался фолловер.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Юлия Михалкова попросила мужчин перестать оголяться на людях.