Юлия Михалкова узнала, что интересует мужчин в ее Instagram

Юлия Михалкова — участница юмористического шоу «Уральские пельмени» — обожает провоцировать своих подписчиков-мужчин в Instagram. В новой публикации звезда обратилась к сильному полу со странным вопросом. Пост актриса сопроводила соблазнительным снимком, на котором позирует в шифоновой косынке, розовом боди и прозрачном плаще.

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« По статистике мой Instagram смотрят 45% женщин и 55% мужчин. Интересно, когда я пишу про уход, мужчины, вы все понимаете? Например, вы знаете что такое хайлайтер? И для чего он? » — спросила звезда.

Instagram @mihalkova