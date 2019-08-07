Юлия Михалкова узнала, что интересует мужчин в ее Instagram

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Чувственный снимок звезда «Уральских пельменей» сопроводила вопросом, адресованным мужской половине ее аудитории.

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Фото, видео : Instagram @mihalkova

Юлия Михалкова — участница юмористического шоу «Уральские пельмени» — обожает провоцировать своих подписчиков-мужчин в Instagram. В новой публикации звезда обратилась к сильному полу со странным вопросом. Пост актриса сопроводила соблазнительным снимком, на котором позирует в шифоновой косынке, розовом боди и прозрачном плаще.

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«По статистике мой Instagram смотрят 45% женщин и 55% мужчин. Интересно, когда я пишу про уход, мужчины, вы все понимаете? Например, вы знаете что такое хайлайтер? И для чего он?» — спросила звезда.

Instagram @mihalkova

Из комментариев под постом стало понятно — большинство мужчин вообще не читает публикации знаменитости. Все, что их интересует — красивые, сексуальные фотографии артистки.

«Юль, мы 99% постов не читаем!»

«Мужчины уж точно не на писанину смотрят»;

«Нам пофиг, мы на тебя любуемся!» — написали юзеры.

Некоторые подписчики мужского пола все-таки попробовали отгадать, для чего нужен хайлайтер.

«А это не заразно?!» — поинтересовался фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Юлия Михалкова попросила мужчин перестать оголяться на людях.

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