В сети появилось фото, на котором Регина Тодоренко показала лицо своего сына

, 19:21 Фото 132

Снимок телеведущей с ребенком был опубликован Telegram-каналом, который утверждает, что Регина вместе со своим сыном Майклом снялась в рекламе подгузников.

Фото : Instagram @family.t_t

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов в декабре 2018 года впервые стали родителями. Звезда программы «Орел и решка» до последнего скрывала беременность, а потом и прятала лицо сына за смайлами или выбирала специальные ракурсы, при которых младенец был виден не полностью или со спины.

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Однако недавно фото восьмимесячного малыша Майкла попало в сеть. Совместный снимок Тодоренко и малыша был опубликован Telegram-каналом, который утверждает, что Регина вместе со своим ребенком снялась в рекламе подгузников. Поклонники увидели сына Тодоренко и Топалова что называется «без цензуры». 

Telegram @только никому

Телеведущая стоит у детской кроватки и держит на руках своего сына, на котором только подгузники. Малыш мило улыбается беззубым ртом. Поклонники пришли в восторг от умилительного фото и оставили на странице комментарии в стиле «сладусик-симпапусик», видимо, у фанатов мимиметр сломался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов стал бездомным и присел у помойки.

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В сети появилось фото, на котором Регина Тодоренко показала лицо своего сына

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