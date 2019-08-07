В сети появилось фото, на котором Регина Тодоренко показала лицо своего сына

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов в декабре 2018 года впервые стали родителями. Звезда программы «Орел и решка» до последнего скрывала беременность, а потом и прятала лицо сына за смайлами или выбирала специальные ракурсы, при которых младенец был виден не полностью или со спины.
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Однако недавно фото восьмимесячного малыша Майкла попало в сеть. Совместный снимок Тодоренко и малыша был опубликован Telegram-каналом, который утверждает, что Регина вместе со своим ребенком снялась в рекламе подгузников. Поклонники увидели сына Тодоренко и Топалова что называется «без цензуры».
Телеведущая стоит у детской кроватки и держит на руках своего сына, на котором только подгузники. Малыш мило улыбается беззубым ртом. Поклонники пришли в восторг от умилительного фото и оставили на странице комментарии в стиле «сладусик-симпапусик», видимо, у фанатов мимиметр сломался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов стал бездомным и присел у помойки.