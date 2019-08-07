В сети появилось фото, на котором Регина Тодоренко показала лицо своего сына

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов в декабре 2018 года впервые стали родителями. Звезда программы «Орел и решка» до последнего скрывала беременность, а потом и прятала лицо сына за смайлами или выбирала специальные ракурсы, при которых младенец был виден не полностью или со спины.

Не судьба: несовместимость мужчины и женщины по знаку зодиака

Однако недавно фото восьмимесячного малыша Майкла попало в сеть. Совместный снимок Тодоренко и малыша был опубликован Telegram-каналом, который утверждает, что Регина вместе со своим ребенком снялась в рекламе подгузников. Поклонники увидели сына Тодоренко и Топалова что называется «без цензуры».

Telegram @только никому