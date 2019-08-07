Кто претендует на квартиру Аллы Вербер за 100 миллионов рублей?

Fashion-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась во вторник, 6 августа. Бизнесвумен ушла из жизни в одной из клиник Италии в возрасте 61-го года. Теперь общественность гадает, кому же достанется многомиллионное состояние предприимчивой Вербер?

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Алла Вербер — собственница элитного жилья в самом центре столицы. Около 20 лет назад fashion-директор одного из крупнейших универмагов в мире приобрела четырехкомнатную квартиру на Тверском бульваре. Инсайдеры утверждают — в настоящий момент апартаменты оцениваются в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

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