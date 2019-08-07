Кто претендует на квартиру Аллы Вербер за 100 миллионов рублей?

, 20:10 Фото 97

Четырехкомнатные апартаменты скончавшегося fashion-директора ЦУМа в центре Москвы заполнены антиквариатом и ценными произведениями искусства.

Фото : Instagram @verberalla

Fashion-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась во вторник, 6 августа. Бизнесвумен ушла из жизни в одной из клиник Италии в возрасте 61-го года. Теперь общественность гадает, кому же достанется многомиллионное состояние предприимчивой Вербер?

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Алла Вербер — собственница элитного жилья в самом центре столицы. Около 20 лет назад fashion-директор одного из крупнейших универмагов в мире приобрела четырехкомнатную квартиру на Тверском бульваре. Инсайдеры утверждают — в настоящий момент апартаменты оцениваются в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Instagram @verberalla

Бизнес-леди приобрела жилье потому, что квартира своими высокими потолками и атмосферой сильно напомнила ей родной Санкт-Петербург. Известный байер не раз рассказывала, что изначально она стала хозяйкой ужасно запущенного помещения.

«Мы купили настоящие катакомбы, на четыре семьи. Строение предназначалось под снос, и никто не понимал, зачем мне квартира именно здесь. А я не понимала, как можно жить где-то еще», — поделилась однажды Вербер.

В ремонт квартиры Алле Вербер пришлось вложить сумму, превышающую изначальную стоимость жилья. Сейчас квартира наполнена антикварной мебелью и бесценными произведениями искусства.

На жилплощадь в центре столицы могут претендовать дочь Аллы Вербер — Екатерина — и мама fashion-дивы — Татьяна Абрамовна, пережившая блокаду Ленинграда. В случае отказа родственниц от наследства, четырехкомнатные апартаменты могут поделить между собой внуки бизнес-леди: Мишель, Элизабет и Майкл.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Любовь Успенская опубликовала последнее фото с Аллой Вербер.

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