«Сложно в это поверить!» Успенская опубликовала последнее фото с Аллой Вербер

Одно из последних фото, на котором запечатлена ушедшая из жизни Алла Вербер, опубликовала на своей странице в Instagram известная российская певица Любовь Успенская.

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По ее словам, снимок был сделан буквально несколько дней назад. На нем Вербер — вместе с дочерью Екатериной, Любовью Успенской и продюсером Александра Розенбаума Бэллой Купсиной. Дамы сфотографировались на память в пляжном кафе. Где именно, не уточняется.

«Алла была полна жизни, она была счастливой, жизнерадостной, была полна готовности покорять новые вершины и горизонты. Я повторяла ей, что она еще побывает на свадьбе внуков. Она могла еще прожить очень много счастливых дней, но сегодня я узнала, что она умерла», — написала под фотографией певица.

instagram @uspenskayalubov_official

Как ранее сообщал 5-tv.ru, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась во вторник, 6 августа, в Италии, предположительно, от анафилактического шока, случившегося за ужином из морепродуктов. Легендарной бизнес-леди был всего 61 год.