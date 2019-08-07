«Пятки не обожгите!» Наталья Антонова поделилась фотографией с пляжа

Актриса Наталья Антонова поделилась с подписчиками в Instagram черно-белым снимком с пляжа. Артистка сейчас находится в отпуске и, судя по фото, наслаждается им в жаркой стране. Звезда сериалов расположилась на лежаке, подставив спину лучам солнца.

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«Сегодня так», — лаконично подписала фотографию актриса.

Поклонники пожелали артистке хорошего отдыха и оставили на ее странице комплименты.

«Классная фотография и вы на ней»;

«Наташа, пятки не обожгите, в туфли не поместятся»;

«Класс! Отдыхать всегда хорошо», — написали фанаты.

В комментариях также отметилась астролог, которая рассказала, что 7 и 8 августа для Натальи — лучшие дни месяца, так как сейчас Луна находится в Скорпионе. На личный гороскоп актриса ответила смайлом в виде сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 45-летняя Наталия Антонова опубликовала фото без макияжа с дачи.