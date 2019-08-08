«Икона!» 54-летняя Беллуччи сразила поклонников обнаженным фото в бассейне

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Актриса предстала перед фанатами в абсолютно прозрачном платье.

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Фото, видео : Instagram @monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи опубликовала в Instagram новое фото, собравшее множество восторженных комментариев. Итальянская актриса предстала перед поклонниками в неглиже, позируя на водной глади бассейна. 54-летняя звезда покорила фанатов потрясающей формой и, по-прежнему, идеальной фигурой.

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«Лето», — просто и лаконично подписала соблазнительный снимок секс-символ.

Совершенно закономерной была реакция подписчиков на новую фотографию Моники Беллуччи — фанаты пришли в полный восторг от своего кумира.

«Возвышенно!

«Женщина мечты!»

«Самая сексуальная женщина на планете!»

«Через двести лет вы все равно будете выглядеть лучше тех, кому за двадцать»;

«Икона красоты!» — написали фолловеры.

Instagram @monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи остается «вечно молодой» не только телом, но и душой. В июле 2019 года знаменитость рассталась со своим молодым бойфрендом — 36-летним художником Николя Лефевром. Парочка встречалась всего два года. Однако поклонники итальянской актрисы уверены — такая красотка не останется в одиночестве надолго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Моника Беллуччи задумалась о подтяжке лица после разрыва с возлюбленным.

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