«Королевишна»: Лиза Галкина в образе автоледи покорила сердца пользователей

, 8:11 Фото 168

Поклонники девочки поделились снимком, на котором дочь Пугачевой и Галкина сидит за рулем детского автомобиля.

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Фото, видео : Instagram @liza_garri

У младших детей Аллы Пугачевой — Гарри и Лизы Галкиных — уже образовалась настоящая армия поклонников. В социальных сетях регулярно появляются фан-страницы, посвященные двойняшкам. Поклонники регулярно делятся друг с другом свежими снимками звездных детей, которые неизменно вызывают восторг у всех пользователей сети.

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Instagram @liza_garri

Так, на одном из фан-аккаунтов в Instagram, появилась фотография, на которой Лиза примеряет на себя образ автоледи. Девочка позирует в светлой блузке в горох и темной юбке с таким же принтом. Лиза сидит в красной игрушечной машинке и смотрит прямо в кадр, передает Teleprogramma.pro. В комментариях под публикацией поклонники не устают восторгаться миловидностью ребенка.

«Куколка!»

«Маленькая королевишна!»

«Просто прелесть!» — пишут очарованные юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети Пугачевой и Галкина становятся копиями родителей.

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