Интриганка Ольга Бузова задала подписчикам в Instagram сложную задачку. Певица опубликовала снимок, на котором позирует, нежно обнимая молодого блондина с короткой стрижкой. У светской львицы из губы течет кровь — такой след мог оставить страстный поцелуй молодого человека. При этом лица бойфренда звезды «Дома-2» не видно — он сидит спиной к камере. Поклонники знаменитости принялись гадать — кого же их любимица «закадрила» на этот раз.

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«Несмотря ни на что, мы сделали это! Вот он, мой лайкер. Угадайте кто?» — подписала пост Бузова.

Instagram @buzova86