Элджей, Крид или Борис Моисеев? — Бузова заинтриговала снимком с незнакомцем

, 13:30 Фото 199

Фанаты гадают, что за неизвестный красавчик попал в объятия популярной певицы.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 545

Интриганка Ольга Бузова задала подписчикам в Instagram сложную задачку. Певица опубликовала снимок, на котором позирует, нежно обнимая молодого блондина с короткой стрижкой. У светской львицы из губы течет кровь — такой след мог оставить страстный поцелуй молодого человека. При этом лица бойфренда звезды «Дома-2» не видно — он сидит спиной к камере. Поклонники знаменитости принялись гадать — кого же их любимица «закадрила» на этот раз.

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«Несмотря ни на что, мы сделали это! Вот он, мой лайкер. Угадайте кто?» — подписала пост Бузова.

Instagram @buzova86

Звезды отечественного шоубизнеса не смогли пройти мимо новой публикации самой популярной эстрадной исполнительницы с Instagram-аудиторией в 16 миллионов фолловеров.

«Зачем он покусал нашу девочку?!» — возмутилась Эвелина Бледанс.

«Не знаю кто, но плечи у него что надо!» — отметила Алена Водонаева.

Поклонники Ольги Бузовой тут же принялись предлагать свои варианты того, кто запечатлен на снимке в объятиях их кумира.

«Это Dava!»

«Борис Моисеев, очевидно же»;

«На Крида похож»;

«Олег Майями»;

«На Элджея похож!» — гадают фанаты.

Очевидно между Ольгой Бузовой и незнакомцем на фото нет никаких романтических отношений. Певица призналась, вместе с молодым человеком они снялись в клипе на ее трек «Лайкер».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ольгу Бузову разнесли в сети за лицемерие.

Тема:
Ольга Бузова 545
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