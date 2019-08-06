«Фальшивое лицо»: Ольгу Бузову разнесли в сети за лицемерие

Поющая ведущая Ольга Бузова постоянно рассказывает фанатам в Instagram-аккаунте о своей жизни: где бывает, выступает и как отдыхает. Недавно звезда опубликовала фото «при полном параде» — с идеальным макияжем, укладкой и открытыми плечами и подписала его «Какой прекрасный день», сообщает Утро.ру.

Однако фанаты не разделили хорошего настроения звезды и набросились на нее с обвинениями в притворстве и фальши.

«Зачем ей нужны комплименты на отфотошопленное лицо, какой прикол. Это же фальшивые комменты на фальшивое лицо»;

«Эта Бузова фальшивая с головы до пяток, дорвалась до сцены, возомнила себя певицей, учит людей жить»;

«Сними маску свою уже и покажи, какая ты есть и чего ты хочешь добиться», — разнесли знаменитость подписчики.

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Однако нашлись истинные поклонники, которые рассыпались перед Бузовой в комплиментах:

«Чертовски красива»;

«Как всегда Олюшка красива, свежа и мила. Прическа огонь»;

«Как много завистников… По мне, так Бузова красотка…молодая…если вам все равно, то зачем подписываться на нее», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова с Орловой зажгли на концерте Дженнифер Лопес в Москве — видео.