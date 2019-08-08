«Ее отравили!» Кравец связывает смерть Аллы Вербер с криминалом

Российская телеведущая и актриса Алена Кравец подозревает, что смерть ее давней подруги — fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер — была не случайной. Артистка считает — в истории скоропостижной гибели модной дивы слишком много подозрительного. Об этом сообщают Дни.ру.

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«У нее было много врагов и завистников. Она следила за модным наполнением ЦУМа, ДЛТ в родном Питере. Там крутились астрономические деньги. А где большие суммы, там всегда жди беды», — заявила знаменитость.

Instagram @kravetsalena