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  4. «Ее отравили!» Кравец связывает смерть Аллы Вербер с криминалом

«Ее отравили!» Кравец связывает смерть Аллы Вербер с криминалом

, 17:59 Фото 1 221

По мнению актрисы, fashion-директора ЦУМа могли «ликвидировать» из-за больших денег.

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Фото, видео : Instagram @kravetsalena, @verberalla

Российская телеведущая и актриса Алена Кравец подозревает, что смерть ее давней подруги — fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер — была не случайной. Артистка считает — в истории скоропостижной гибели модной дивы слишком много подозрительного. Об этом сообщают Дни.ру.

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«У нее было много врагов и завистников. Она следила за модным наполнением ЦУМа, ДЛТ в родном Питере. Там крутились астрономические деньги. А где большие суммы, там всегда жди беды», — заявила знаменитость.

Instagram @kravetsalena

По мнению Алены Кравец, в смерти Вербер слишком много странностей. Актриса предполагает, что бизнесвумен перешла дорогу кому-то очень влиятельному. Звезда считает, что вскрытие тела Аллы Вербер покажет — уход из жизни ее подруги носит уголовный характер.

«Ее отравили. Надеюсь, вскрытие покажет криминальный характер этой смерти. Слишком много подозрительных моментов и темных пятен в этой истории со смертью на итальянском курорте. Возможно, Алла с кем-то не поделилась или залезла на поляну чьих-то интересов. Она была сильной, независимой, властной», — рассказала Кравец.

Алла Вербер скончалась во вторник, 6 августа на курорте в Италии. Бизнесвумен ушла из жизни в возрасте 61-го года.

Ранее 5-tv.ru писал, что на квартиру Аллы Вербер за 100 миллионов рублей претендует несколько человек.

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