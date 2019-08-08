«Ее отравили!» Кравец связывает смерть Аллы Вербер с криминалом

Российская телеведущая и актриса Алена Кравец подозревает, что смерть ее давней подруги — fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер — была не случайной. Артистка считает — в истории скоропостижной гибели модной дивы слишком много подозрительного. Об этом сообщают Дни.ру.
«Вес — не главное!» Дочь Валерии не стесняется складок на животе — видео
«У нее было много врагов и завистников. Она следила за модным наполнением ЦУМа, ДЛТ в родном Питере. Там крутились астрономические деньги. А где большие суммы, там всегда жди беды», — заявила знаменитость.
По мнению Алены Кравец, в смерти Вербер слишком много странностей. Актриса предполагает, что бизнесвумен перешла дорогу кому-то очень влиятельному. Звезда считает, что вскрытие тела Аллы Вербер покажет — уход из жизни ее подруги носит уголовный характер.
«Ее отравили. Надеюсь, вскрытие покажет криминальный характер этой смерти. Слишком много подозрительных моментов и темных пятен в этой истории со смертью на итальянском курорте. Возможно, Алла с кем-то не поделилась или залезла на поляну чьих-то интересов. Она была сильной, независимой, властной», — рассказала Кравец.
Алла Вербер скончалась во вторник, 6 августа на курорте в Италии. Бизнесвумен ушла из жизни в возрасте 61-го года.
Ранее 5-tv.ru писал, что на квартиру Аллы Вербер за 100 миллионов рублей претендует несколько человек.