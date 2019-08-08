Звезда клипа группы «Ленинград» Любовь Константинова вышла замуж

Звезда клипа «Сиськи» группы Ленинград актриса Любовь Константинова вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте. Артистка опубликовала фотографию, на котором счастливая пара выходит из ЗАГСа. Судя по снимку, на церемонии присутствовали только близкие родственники жениха и невесты, однако, возможно, большая часть гостей просто осталась за кадром.
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Клип Сергея Шнурова на новую песню «Сиськи» вышел второго сентября 2018 года. Съемки держались в строгом секрете. По сюжету героиня Константиновой — девушка с маленькой грудью — застает своего молодого человека в постели с блондинкой, демонстрирующей пышный бюст. После этого жизнь главной героини превращается в кошмар из-за постоянных комплексов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что внезапно «постаревший» Сергей Шнуров удивил поклонников.