Звезда клипа группы «Ленинград» Любовь Константинова вышла замуж

Звезда клипа «Сиськи» группы Ленинград актриса Любовь Константинова вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте. Артистка опубликовала фотографию, на котором счастливая пара выходит из ЗАГСа. Судя по снимку, на церемонии присутствовали только близкие родственники жениха и невесты, однако, возможно, большая часть гостей просто осталась за кадром.

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Instagram @lubov__konstantinova