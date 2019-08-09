«Невероятно!» Лариса Вербицкая поразила фанатов гибкостью

Российская телеведущая Лариса Вербицкая в Instagram- аккаунте делится подробностями своей жизни и дает полезные советы подписчикам относительно здоровья и красоты.

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Недавно она опубликовала фото во время занятий йогой. Вербицкая в мини-шортах стоит на одной ноге, а вторую держит рукой. Судя по геотегу, ведущая сейчас отдыхает в Камбодже, пишет «Экономика сегодня».

Снимок Лариса сопроводила описанием комплекса упражнений, которые помогут улучшить самочувствие и внешний вид.

Instagram @larisa_verbitskaya