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«Невероятно!» Лариса Вербицкая поразила фанатов гибкостью

, 5:11 Фото 61

Телеведущая отдыхает сейчас в Камбодже и радует фанатов своими снимками.

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Фото, видео : Instagram @larisa_verbitskaya

Российская телеведущая Лариса Вербицкая в Instagram- аккаунте делится подробностями своей жизни и дает полезные советы подписчикам относительно здоровья и красоты.

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Недавно она опубликовала фото во время занятий йогой. Вербицкая в мини-шортах стоит на одной ноге, а вторую держит рукой. Судя по геотегу, ведущая сейчас отдыхает в Камбодже, пишет «Экономика сегодня».

Снимок Лариса сопроводила описанием комплекса упражнений, которые помогут улучшить самочувствие и внешний вид.

Instagram @larisa_verbitskaya

Поклонники поблагодарили телеведущую за полезные советы и отметили, что Вербицкая находится в прекрасной форме:

«Класс, я восхищаюсь вами, такая грация»;

«Невероятно! Вот как мы все хотим выглядеть в вашем возрасте»;

«Восторг! Фигура великолепная!»

«Девочка», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Вербицкая показала фото 30-летней давности.

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Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

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