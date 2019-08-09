«Невероятно!» Лариса Вербицкая поразила фанатов гибкостью

Российская телеведущая Лариса Вербицкая в Instagram- аккаунте делится подробностями своей жизни и дает полезные советы подписчикам относительно здоровья и красоты.
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Недавно она опубликовала фото во время занятий йогой. Вербицкая в мини-шортах стоит на одной ноге, а вторую держит рукой. Судя по геотегу, ведущая сейчас отдыхает в Камбодже, пишет «Экономика сегодня».
Снимок Лариса сопроводила описанием комплекса упражнений, которые помогут улучшить самочувствие и внешний вид.
Поклонники поблагодарили телеведущую за полезные советы и отметили, что Вербицкая находится в прекрасной форме:
«Класс, я восхищаюсь вами, такая грация»;
«Невероятно! Вот как мы все хотим выглядеть в вашем возрасте»;
«Восторг! Фигура великолепная!»
«Девочка», — оставили комментарии фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Вербицкая показала фото 30-летней давности.