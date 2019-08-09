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«Русская Кардашьян» похвасталась пышными формами в раздевалке тренажерного зала

, 8:47 Видео 34

Модель записала пикантное видео, глядя в зеркало.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Модель и блогер Анастасия Квитко, прославившаяся своими пышными формами, продолжает радовать поклонников пикантными фотографиями и видео в откровенных нарядах. Ее Instagram полон снимков в купальнике, которые набирают несколько сотен тысяч лайков.

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Фанаты в восторге от фигуры «русской Кардашьян», однако, как выяснилось, чтобы поддерживать тело в тонусе, девушка занимается спортом. В четверг, 8 августа, знаменитость выложила в сторис в Instagram видео из раздевалки тренажерного зала, на котором продемонстрировала фигуру во всей красе.

На кадрах Квитко позирует в лосинах и коротком топе, подчеркивающем ее пышный бюст и изящную талию одновременно. Она крутится перед зеркалом, слегка поправляет волосы и в этот момент сама себя снимает на телефон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» свела юзеров с ума пышными формами в латексном наряде.

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