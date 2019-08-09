Депутат Рады рассказал о «войне» за Крым с Россией

В эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин заявил, что на данный момент нет оснований утверждать, что Украина на Донбассе воюет с российской армией. Однако, по мнению политика, РФ занимает позицию «воюющей стороны» в отношении Крыма.

« Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором », — подчеркнул депутат Рады.

Что касается конфликта на Донбассе, то Волошин признал, что обвинения Киева в адрес Москвы не имеют реальных подтверждений. По словам политика, после ознакомления с отчетами украинского Генштаба и разговоров с военными, он не может точно утверждать, что Незалежная «воюет в Донбассе с российской армией», а не с собственными гражданами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова Украине.