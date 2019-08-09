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  4. Американский дипломат похвалил Зеленского за смелость позвонить Путину и Макрону

Американский дипломат похвалил Зеленского за смелость позвонить Путину и Макрону

, 17:26 38

Президент Украины обсудил с российским лидером по телефону ситуацию в Донбассе 7 августа, после этого позвонил своему французскому коллеге и призвал срочно созвать встречу «нормандской четверки».

Фото : www.globallookpress.com /Pavlo Gonchar

Тема:
Украинский кризис 103

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в пятницу, 9 августа, на брифинге в Киеве назвал «смелым шагом» звонок Владимира Зеленского Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 7 августа украинский лидер обсудил с президентом России обострение ситуации в Донбассе и попросил «повлиять на ту сторону» имея в виду самопровозглашенные ДНР и ЛНР. После этого Зеленский позвонил французскому президенту и призвал срочно созвать встречу лидеров стран «нормандской четверки», чтобы выработать шаги по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг позвонить Путину и другим руководителям стран „нормандской четверки“ для того, чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные», — заявил Тейлор.

По словам американского политика, украинские власти демонстрируют стремление «закончить эту войну, но на своих условиях».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время своего первого официального визита в Турцию Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Но как именно — не уточнил.

Тема:
Украинский кризис 103
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