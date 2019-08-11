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  4. Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек

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В Приморье объявили штормовое предупреждение в связи с непогодой в Поднебесной.

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Фото, видео : Twitter @tesla_china, reuters

Тема:
Погода 3952

Число погибших от последствий супертайфуна «Лекима» в Китае возросло до 28 человек, 20 — числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент экстренные службы пытаются отыскать пострадавших от погодного катаклизма.

В связи со смещением по Поднебесной «Лекимы» Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Приморском крае. Сообщается, что тайфун может косвенно повлиять на погоду в регионе. Там ожидаются ливни, местами очень сильные. По данным синоптиков, в первую очередь речь идет о западных, центральных и северо –восточных районах края.

Во Владивостоке ожидают умеренные дожди. Также возможен подъем уровня воды, кое-где с выходом воды из низких берегов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 8 августа тропический шторм «Франциско» обрушился на Приморье, а вчера, 10 августа, восемнадцать туристов застряли на затопленном пляже на побережье бухты Ежовая.

Тема:
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