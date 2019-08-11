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Минобороны: Российские военные отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

, 23:19 51

ПВО сбили шесть беспилотников, запущенных террористами.

Фото : ТАСС / Марина Лысцева

Тема:
Война в Сирии 4292

Министерство обороны РФ заявило об отражении атаки боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Российские силы ПВО 11 августа сбили шесть дронов, запущенных террористами. Об этом сообщают «Известия».

«11 августа около 20:10 по московскому времени штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппаратов террористов были уничтожены», — утверждают в Минобороны.

В ведомстве отметили, что пострадавших и урона от атаки нет, так как беспилотники были сбиты на безопасном расстоянии от авиабазы. Аэродром продолжает функционировать в штатном режиме.

Российская база Хмеймим неоднократно подвергалась нападениям сирийских боевиков. Предыдущая атака состоялась в четверг, 8 августа. Террористы запустили в сторону авиабазы четыре реактивных снаряда, которые не достигли цели — их разорвало в воздухе. Однако в результате инцидента четверо мирных жителей получили травмы, еще двое скончались. Военные, дислоцирующиеся на базе Хмеймим, не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии.

Тема:
Война в Сирии 4292
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