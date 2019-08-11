Минобороны: Российские военные отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

Министерство обороны РФ заявило об отражении атаки боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Российские силы ПВО 11 августа сбили шесть дронов, запущенных террористами. Об этом сообщают «Известия».

«11 августа около 20:10 по московскому времени штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппаратов террористов были уничтожены» , — утверждают в Минобороны.

В ведомстве отметили, что пострадавших и урона от атаки нет, так как беспилотники были сбиты на безопасном расстоянии от авиабазы. Аэродром продолжает функционировать в штатном режиме.

Российская база Хмеймим неоднократно подвергалась нападениям сирийских боевиков. Предыдущая атака состоялась в четверг, 8 августа. Террористы запустили в сторону авиабазы четыре реактивных снаряда, которые не достигли цели — их разорвало в воздухе. Однако в результате инцидента четверо мирных жителей получили травмы, еще двое скончались. Военные, дислоцирующиеся на базе Хмеймим, не пострадали.

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