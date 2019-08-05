Эрдоган объявил о проведении новой военной операции в Сирии

Турция объявила о начале новой масштабной военной операции в Сирии. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара уже известила о своих намерениях Москву и Вашингтон. Точная дата старта военной кампании не называется. Поводом для военного вторжения стал недавний обстрел турецкого блокпоста на сирийской территории, в результате которого погиб один и пострадали трое военных республики.

В Госдепартаменте США уже выразили обеспокоенность решением Анкары. В настоящее время зону восточнее реки Ефрат контролируют курдские вооруженные формирования, которые поддерживает США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу.