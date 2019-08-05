Эрдоган объявил о проведении новой военной операции в Сирии

, 7:27 Эфирная новость 33

В Госдепартаменте США уже выразили обеспокоенность решением Анкары.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, Kayhan Ozer/ Presidential Press Office/ Handout via REUTERS

Тема:
Война в Сирии 4291

Турция объявила о начале новой масштабной военной операции в Сирии. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара уже известила о своих намерениях Москву и Вашингтон. Точная дата старта военной кампании не называется. Поводом для военного вторжения стал недавний обстрел турецкого блокпоста на сирийской территории, в результате которого погиб один и пострадали трое военных республики.

В Госдепартаменте США уже выразили обеспокоенность решением Анкары. В настоящее время зону восточнее реки Ефрат контролируют курдские вооруженные формирования, которые поддерживает США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу.

Тема:
Война в Сирии 4291
3 авг
Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
31 июл
Видео: Сирийский завод по производству молочных продуктов намерен экспортировать товары
30 июл
Небензя упрекнул ООН в умалчивании числа жертв террористов в Сирии
29 июл
Минобороны РФ: боевики в Сирии готовятся к наступлению в зоне деэскалации
21 июл
Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипотношений между странами
19 июл
В Сирии возродили кожевенное производство
17 июл
Захарова о росте числа наемников США в Сирии: «Действуют интересно»
17 июл
Небесные асы — 17 июля День рождения морской авиации ВМФ России
13 июл
Боевики в Сирии подорвали самодельную бомбу на пути патруля ВС РФ
12 июл
Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +9°
64.64
0.81 71.71
1.24
Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

Последние новости

7:46
Экс-возлюбленная рэпера Гуфа выходит замуж
7:34
Татьяна Терешина опубликовала видео страстного поцелуя с мужем
7:27
Эрдоган объявил о проведении новой военной операции в Сирии
7:24
Видео: Редкая цитрусовая версия легендарного соуса сальса — рецепт с секретом
7:19
Костюм Дженнифер Лопес лопнул по швам на концерте в Москве
7:11
Следователи начали проверку по факту гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Сейчас читают

Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове
Сын Елены Яковлевой потерял работу в парикмахерской
Видео: Лиза Галкина придумала уморительный финал для своей сказки

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги