  1. Пятый канал
  4. Видео: Модель Елена Перминова показала идеальную фигуру на курорте в Италии

Видео: Модель Елена Перминова показала идеальную фигуру на курорте в Италии

, 7:36 Видео 134

Мать троих детей в очередной раз поразила фанатов прекрасной формой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @lenaperminova

Российская топ-модель Елена Перминова проводит отпуск в Италии в компании большого семейства. Манекенщица опубликовала в Instagram короткий ролик, на котором продемонстрировала фигуру в золотом купальнике. Поклонники 32-летней мамы троих детей в очередной раз поразились идеальной форме знаменитости.

Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!

Между тем, стройность Елены Перминовой отнюдь не залог хорошей генетики. Модель ежедневно посещает фитнес-зал и соблюдает режим правильного питания. Обладательница безупречных форм любит мотивировать фолловеров и делиться с подписчиками актуальными для нее диетами.

Елена Перминова более десяти лет проживает в гражданском браке с известным миллиардером — Александром Лебедевым. Возлюбленный модели старше нее на 27 лет. Вместе пара воспитывает троих детей: пятилетнюю Арину, восьмилетнего Егора и десятилетнего Никиту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Елена Перминова шокировала фанатов эротическим фото.

Читайте также

+17° Днём +22°
Ночью +12°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!

Последние новости

8:20
Видео: В пригороде Петербурга нашли взрывоопасную свалку
8:11
NASA: К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
8:02
Видео: В Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами и полицией
7:56
19 лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск»
7:49
Видео: Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити
7:42
Видео: Дженнифер Лопес спела с 11-летней дочкой на сцене в Петербурге

Сейчас читают

Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!
Гатчинская епархия прокомментировала агрессивное крещение младенца
«Неимоверно повезло!»: Настя Каменских поделилась секретом идеальных отношений с Потапом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги