Видео: Модель Елена Перминова показала идеальную фигуру на курорте в Италии

Российская топ-модель Елена Перминова проводит отпуск в Италии в компании большого семейства. Манекенщица опубликовала в Instagram короткий ролик, на котором продемонстрировала фигуру в золотом купальнике. Поклонники 32-летней мамы троих детей в очередной раз поразились идеальной форме знаменитости.

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Между тем, стройность Елены Перминовой отнюдь не залог хорошей генетики. Модель ежедневно посещает фитнес-зал и соблюдает режим правильного питания. Обладательница безупречных форм любит мотивировать фолловеров и делиться с подписчиками актуальными для нее диетами.

Елена Перминова более десяти лет проживает в гражданском браке с известным миллиардером — Александром Лебедевым. Возлюбленный модели старше нее на 27 лет. Вместе пара воспитывает троих детей: пятилетнюю Арину, восьмилетнего Егора и десятилетнего Никиту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Елена Перминова шокировала фанатов эротическим фото.