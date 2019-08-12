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  4. В Госдуме оценили идею внедрения искусственного интеллекта в систему оценки студентов

В Госдуме оценили идею внедрения искусственного интеллекта в систему оценки студентов

, 20:12 Эфирная новость 12

Насколько бездушная машина сможет адекватно и правильно оценить образовательный процесс каждого учащегося в отдельности?

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Фото, видео : © РИА Новости / Владимир Песня, 5-tv.ru

В России судьбу студентов будет определять искусственный интеллект. Специальная программа решит отчислять учащегося из ВУЗа или же нет. Контроль будет едва ли не за каждым шагом студентов, особое внимание уделят успеваемости и посещению лекций.

На основе этих данных будет составляться рекомендация преподавателям: кого активнее спрашивать на парах, а кого и вовсе — отчислить. А кроме того, искусственный интеллект будет поощрять отличников.

Правда, волноваться прогульщикам пока рано, сервис планируют запустить через два года.

По мнению создателей программы, программа позволит исключить предвзятое отношение педагогов к учащимся. А кроме того, повысить мотивацию студентов.

Первый зампред комитете Госдумы по образованию и науке Олег Смолин не высоко оценил цифровую систему. В беседе с НСН он подчеркнул, что «образование и воспитание — это процесс, где лично взаимодействуют с личностью». Парламентарий уверен, что подобный проект противоречит природе образования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минпросвещения аннулирует почти сотню профессий в техникумах и колледжах.

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