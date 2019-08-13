Ксения Собчак уже не провоцирует свою аудиторию в Instagram: не снимает на совместном отдыхе с режиссером Константином Богомоловым видео, на котором хвастается кольцом на безымянном пальце, не показывает грудь в откровенном декольте и даже не размещает фото голого сына.

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На этот раз телеведущая опубликовала нейтральный снимок из московского ГУМа, на котором позировала в дизайнерских вещах. Но и эта фотография вызвала бурную реакцию подписчиков.

«Взгляд: „Цель вижу — препятствий не замечаю“! Уверенности придают: платье Jil Sander, очки Etro, серьги Chaumet, часы Jaquet Droz и босоножки Barbara Bui» , — подписала пост звезда.

Instagram @xenia_sobchak

Фолловеры знаменитости усомнились в качестве одежды, рекламируемой Ксенией Собчак, и попутно отметили — модель, демонстрирующую вещи, дизайнеры подобрали не самую лучшую.

«Вроде и шмотки нормальные, но все смотрится неинтересно и уныло. Неужели только потому, что модель так не хороша собой?!»

«Выглядишь, конечно, ты далеко не презентабельно!»

«Вот если бы не перечислила бы марки, то приняла бы за вполне себе вещи из сельпо»;

«Стала одеваться как бабушка!» — оставили комментарии хейтеры.

Среди огромного количества фолловеров Ксении Собчак можно было по пальцам пересчитать тех, кому образ пришелся по вкусу.

«Очень стильно как всегда!»

«Мне очень нравится платье», — похвалили ведущую фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что блогер предположила беременность Ксении Собчак от Богомолова.