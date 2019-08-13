Эксперт рассказал о минусах сокращения рабочей недели

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой о сокращении рабочих часов. Александр Шишков — заместитель председателя ФНПР рассказал о необходимости перехода на четырехдневную рабочую неделю.

«Действующая сейчас рабочая неделя досталась нам с прошлого века. А основной тренд среди развитых стран сейчас — на сокращение продолжительности рабочей недели. Например, в Нидерландах она достигает 27 часов в неделю — практически на треть меньше, чем у нас », — утверждает представитель профсоюзов.

Однако у инициативы уже появились критики. Так, Андрей Мишин — эксперт по персоналу, руководитель проекта «Наниматор» — сообщил о минусах идеи ФНПР.

«Есть несколько минусов, бросающихся в глаза. Во-первых, перестраивание рабочего графика — большая нагрузка для работодателя. Особенно там, где точно рассчитаны технологические карты — речь идет о производствах. Надо будет полностью перестраивать бизнес-процесс, а это полностью сломает графики», — заявил эйчар-специалист.

Также в числе минусов инициативы профсоюзов о сокращении рабочей недели Андрей Мишин назвал перестраивание психологии работников. По словам специалиста, люди просто не будут знать, как использовать «освободившийся» пятый рабочий день.

«Как минимум 70 лет люди привыкли работать пятидневку. У нас сейчас есть другие режимы работы — сменные графики, но большинство все еще работает на пятидневке. Что делать с лишним выходным? Куда его девать? Затянувшиеся новогодние каникулы, например, говорят о росте криминогенных событий», — утверждает эксперт.

По мнению Андрея Мишина, одним из главных минусов инициативы о переходе на четырехдневную рабочую неделю станут большие затраты работодателей.

«Если этот закон сохранит заработную плату при сокращении рабочей недели — работодатели очень пострадают. Фонд заработной платы пострадает на одну пятую. Если цикл производственный и непрерывный — в пятый день все равно кто-то должен будет работать. Работодатель будет вынужден увеличивать количество рабочих мест», — сообщил о недостатках инициативы эксперт по персоналу.

Помимо очевидных плюсов четырехдневной рабочей недели Андрей Мишин также отметил сезонные предпочтения граждан. Летом, например, работающие пенсионеры очень обрадуются лишнему выходному, который можно будет провести на даче, работая в огороде или саду.

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