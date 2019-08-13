Почему многие предприятия в России переходят на четырехдневную рабочую неделю

Российские профсоюзы выступили за переход на четырехдневную рабочую неделю. Соответствующее обращение уже направлено в Министерство труда и соцзащиты. Важный момент — подобное изменение графика возможно только с сохранением зарплаты.

Как пояснили в Федерации профсоюзов, сейчас многие предприятия переходят на четырехдневку из-за финансовых трудностей, и снижают зарплату.

Правда, россияне далеко не единодушны в вопросах сокращения рабочего времени. Половина граждан и вовсе не поддерживает такую инициативу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эксперт рассказал о минусах сокращения рабочей недели.