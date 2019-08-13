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  4. Почему многие предприятия в России переходят на четырехдневную рабочую неделю

Почему многие предприятия в России переходят на четырехдневную рабочую неделю

, 21:44 Эфирная новость 147

Введение четырехдневной рабочей недели возможно в отдельных сферах уже в ближайшей перспективе.

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Российские профсоюзы выступили за переход на четырехдневную рабочую неделю. Соответствующее обращение уже направлено в Министерство труда и соцзащиты. Важный момент — подобное изменение графика возможно только с сохранением зарплаты.

Как пояснили в Федерации профсоюзов, сейчас многие предприятия переходят на четырехдневку из-за финансовых трудностей, и снижают зарплату.

Правда, россияне далеко не единодушны в вопросах сокращения рабочего времени. Половина граждан и вовсе не поддерживает такую инициативу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эксперт рассказал о минусах сокращения рабочей недели.

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