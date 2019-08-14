Видео: В Петербурге спасли кота, просидевшего в вентиляции трое суток

В городе Колпино на юге Петербурга спасатели спасли кота, просидевшего в вентиляции трое суток. К специалистам обратились жильцы квартиры, которые пожаловались на многодневное мяуканье.

Прибывшие на место сотрудники «Кошкиспас. ПСО «Экстремум» обследовали вентиляционные каналы при помощи камеры, измерили их и обнаружили животное в районе перекрытий между первым и вторым этажом.

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В квартире пришлось демонтировать бойлер и частично разобрать стенку, хозяева дали разрешение на проведение работ. Спасатели продолбили из вентиляционного канала небольшое отверстие в вентшахту, и с помощью камеры посмотрели, где находится животное. Кот оказался там, но его пришлось выманивать кормом.

«Обессиленный после трех суток, кот еле дополз до него» , — рассказал спасатель.

Опасаясь, что животное убежит в недоступный угол шахты, специалист вытащил кота наружу силой. Спасательная операция в итоге заняла четыре с половиной часа. Измученное и оголодавшее животное наконец-то оказалось на свободе. Хозяева квартиры решили оставить его себе.

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