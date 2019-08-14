«Русская рулетка»: Алена Водонаева о том, почему ее сын не будет ходить в школу

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева решила забрать своего восьмилетнего сына Богдана из школы. Об этом она написала пост в своем Instagram-аккаунте, где подробно объяснила свою позицию.

«Богдан в этом году идет в третий класс. Только в школу не идет, да. Мы много месяцев с отцом Бо вынашивали идею семейного обучения», — объявила телеведущая.

Звезда сразу пояснила, что причина перейти на домашнее обучение кроется не в конфликте с учителями или директором. Дело «в колоссальной растрате ценного времени». Водонаева призналась, что ее не устраивает система российского образования.

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Instagram @alenavodonaeva

Также знаменитость предварила вопросы подписчиков о социализации ее сына. Алена написала, что хочет контролировать круг общения Богдана, а в школе она это сделать не сможет. В заключение Водонаева сказала, что «российская школа — это русская рулетка».

«И мне лично она не дала ничего, кроме комплексов», — заявила звезда.

Подписчики знаменитости разделились на два лагеря. Одни поддержали позицию Водонаевой, а другие, напротив, раскритиковали.

«Я полностью поддерживаю вашу точку зрения. У самой подрастает сын, но нам пока только три года. Алена, восхищаюсь вами!»

«У меня тоже сын. Пойдет в 3 класс. Я раздумываю о домашнем обучении. Я думаю, что не одна такая»;

«Бред. Создаете вакуум. Все по жизни сына не удастся контролировать. А со временем у сына будет одно желание — вырваться из-под вашей гиперопеки», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Водонаева пожаловалась, что бывший муж увез сына в степь и не выходит на связь.