  1. Пятый канал
  4. «Русская рулетка»: Алена Водонаева о том, почему ее сын не будет ходить в школу

«Русская рулетка»: Алена Водонаева о том, почему ее сын не будет ходить в школу

, 2:00 Фото 66

Телеведущая объяснила, что ее не устраивает в российской системе образования.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @alenavodonaeva

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева решила забрать своего восьмилетнего сына Богдана из школы. Об этом она написала пост в своем Instagram-аккаунте, где подробно объяснила свою позицию.

«Богдан в этом году идет в третий класс. Только в школу не идет, да. Мы много месяцев с отцом Бо вынашивали идею семейного обучения», — объявила телеведущая.

Звезда сразу пояснила, что причина перейти на домашнее обучение кроется не в конфликте с учителями или директором. Дело «в колоссальной растрате ценного времени». Водонаева призналась, что ее не устраивает система российского образования.

14 августа отмечается Медовый спас: что можно и нельзя делать в этот день

Instagram @alenavodonaeva

Также знаменитость предварила вопросы подписчиков о социализации ее сына. Алена написала, что хочет контролировать круг общения Богдана, а в школе она это сделать не сможет. В заключение Водонаева сказала, что «российская школа — это русская рулетка».

«И мне лично она не дала ничего, кроме комплексов», — заявила звезда.

Подписчики знаменитости разделились на два лагеря. Одни поддержали позицию Водонаевой, а другие, напротив, раскритиковали.

«Я полностью поддерживаю вашу точку зрения. У самой подрастает сын, но нам пока только три года. Алена, восхищаюсь вами!»

«У меня тоже сын. Пойдет в 3 класс. Я раздумываю о домашнем обучении. Я думаю, что не одна такая»;

«Бред. Создаете вакуум. Все по жизни сына не удастся контролировать. А со временем у сына будет одно желание — вырваться из-под вашей гиперопеки», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Водонаева пожаловалась, что бывший муж увез сына в степь и не выходит на связь.

Читайте также

+15° Днём +22°
Ночью +13°
65.60
0.17 73.41
0.29
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

2:36
Надежда Ангарская опровергла слухи о том, что у нее родился сын с синдромом Дауна
2:00
«Русская рулетка»: Алена Водонаева о том, почему ее сын не будет ходить в школу
1:27
Видео: Украинская модель на BMW разнесла четыре автомобиля возле ночного клуба
1:03
Видео: Челябинских детей трое суток везли из лагеря в Крыму на полу грязной маршрутки
0:48
Видео: В Петербурге спасли кота, просидевшего в вентиляции трое суток
0:32
Фото новой подруги экс-супруга Ани Лорак обнаружили на сайте эскорт-услуг

Сейчас читают

Похудевшая Лариса Долина носит в США мини-шорты
14 августа отмечается Медовый спас: что можно и нельзя делать в этот день
Почему многие предприятия в России переходят на четырехдневную рабочую неделю

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги