  1. Пятый канал
  4. Экс-возлюбленная Мела Гибсона снялась в клипе обнаженной верхом на коне

Экс-возлюбленная Мела Гибсона снялась в клипе обнаженной верхом на коне

, 7:29 Видео 290

Оксана Григорьева сменила несколько эффектных нарядов, а потом и вовсе разделась.

Фото, видео : www.globallookpress.com © Covacs/face to face

Бывшая возлюбленная американского актера Мела Гибсона 49-летняя Оксана Григорьева презентовала новый клип на романтическую композицию Pissed. Григорьева сменила несколько эффектных нарядов, а потом и вовсе обнажилась.

Полностью раздетая певица оседлала коня. Поклонники отметили, что клип получился не пошлым, несмотря на откровенный кадр. Подписчиков заинтересовала история двух влюбленных. Особо фолловеры отметили шикарную фигуру исполнительницы. В свои 49 лет Оксана Григорьева выглядит прекрасно, пишет Starhit.

Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Пианистка стала популярной не столько благодаря своему творчеству, сколько скандальному разрыву отношений с Мелом Гибсоном. Они встречались около года. Артистка родила актеру дочь, однако сохранить семейное счастье у них так и не получилось. В итоге Григорьева обвинила голливудского актера в агрессии и насилии. Поклонники сопереживали пианистке, ведь порой Гибсон действительно не сдерживал эмоций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 54-летняя Моника Беллуччи сразила поклонников обнаженным фото в бассейне.

Читайте также

+17° Днём +22°
Ночью +13°
65.60
0.17 73.41
0.29
Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Последние новости

8:55
Екатеринбургские пенсионеры вынуждены жить в подъезде из-за черных риелторов
8:44
Видео: Золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» рассказал, как пришел к победе
8:33
Ираклий Пирцхалава поведал о скандалах и драках на «Фабрике звезд»
8:22
Суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту
8:11
«Выпендривается!»: Пригожин о выходке Бузовой, назвавшей себя «блокадницей»
8:02
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Сейчас читают

«Пусть Олю забудут»: Лена Миро о выходке Бузовой, облизавшей тарелку
Дождались! В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
«Выпендривается!»: Пригожин о выходке Бузовой, назвавшей себя «блокадницей»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги