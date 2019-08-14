Экс-возлюбленная Мела Гибсона снялась в клипе обнаженной верхом на коне

Бывшая возлюбленная американского актера Мела Гибсона 49-летняя Оксана Григорьева презентовала новый клип на романтическую композицию Pissed. Григорьева сменила несколько эффектных нарядов, а потом и вовсе обнажилась.

Полностью раздетая певица оседлала коня. Поклонники отметили, что клип получился не пошлым, несмотря на откровенный кадр. Подписчиков заинтересовала история двух влюбленных. Особо фолловеры отметили шикарную фигуру исполнительницы. В свои 49 лет Оксана Григорьева выглядит прекрасно, пишет Starhit.

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Пианистка стала популярной не столько благодаря своему творчеству, сколько скандальному разрыву отношений с Мелом Гибсоном. Они встречались около года. Артистка родила актеру дочь, однако сохранить семейное счастье у них так и не получилось. В итоге Григорьева обвинила голливудского актера в агрессии и насилии. Поклонники сопереживали пианистке, ведь порой Гибсон действительно не сдерживал эмоций.

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