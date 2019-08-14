«Движение вверх» стал самым рейтинговым иностранным фильмом в Китае

Российский фильм «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева стал самым рейтинговым иностранным фильмом в китайском прокате. Картина шла в кинотеатре более четырех недель, хотя, как правило, даже американские блокбастеры в Поднебесной идут меньше времени, сообщается на сайте Минкультуры России.

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За этот период российскую киноленту просмотрели более 2,5 миллиона человек, большинство из которых после просмотра оставили положительные отзывы. По итогам оценок фильму присвоен рейтинг 9,4, что является самым высоким показателем для зарубежного кинематографа в китайском прокате, пишет «Экономика сегодня».

Кроме того «Движение вверх» стал рекордсменом по сборам среди российских фильмов в Поднебесной и занял второе место среди спортивных драм. Кинолента собрала 13 миллионов долларов.

« Китай — непростая территория для зарубежных картин, многие фильмы имеют шанс только на один уикенд. „Движение вверх“ стало исключением из правил: отличная заполняемость залов, в частности благодаря высоким оценкам и положительным отзывам зрителей, позволила картине стать рекордсменом по сборам среди российских фильмов в китайском прокате », — цитирует пресс-служба ведомства генерального директора кинокомпании «Централ Партнершип» Вадима Верещагина.

Фильм «Движение вверх» создан на основе реальных событий. Его сюжет рассказывает историю победы сборной СССР по баскетболу над командой США в финальном матче турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народный артист РФ и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков получил премию «Золотой орел» за лучшую главную роль в картине Антона Мегердичева «Движение вверх».