Видео: в Москве проходит прощание с диджеем Жанной Рассказовой

Прощание с диджеем Жанной Рассказовой проходит в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с церемонии.

Жанна Рассказова скончалась 11 августа в своей московской квартире. По некоторым данным девушка могла погибнуть из-за проблем с запрещенными веществами. Перед смертью к ней приезжал частный нарколог, чтобы поставить капельницу. Данные об уходе из жизни модели от передозировки наркотиками пока не подтверждаются. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Жанна Рассказова погибла в возрасте 29 лет. Девушка переехала в столицу из Киева и смогла добиться успеха: Instagram модели насчитывает более 800 тысяч подписчиков, а Playboy несколько лет назад выбрал ее в качестве девушки месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказал о необычных подробностях смерти Жанны Рассказовой.