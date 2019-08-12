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  4. «Она бывает в одежде?»: Рэпер Джиган похвастался идеальной фигурой жены

«Она бывает в одежде?»: Рэпер Джиган похвастался идеальной фигурой жены

, 7:08 Фото 260

Подписчиков смутил очередной снимок Оксаны Самойловой в купальнике.

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Фото, видео : Instagram @iamgeegun

Рэпер Джиган не устает радовать подписчиков в Instagram фотографиями из отпуска в солнечном Майами. Музыкант отдыхает там в компании супруги Оксаны Самойловой и трех дочек: Ариелы, Леи и Майи. На этот раз певец разместил снимок, на котором позирует на фоне яхты с женой. Поклонники восхитились идеальной фигурой спутницы кумира.

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«Мы сбежали, из давно привычных территорий. Что бы сделать эти селфи и отправить stories», — подписал пост музыкант.

Instagram @iamgeegun

Фолловеры Джигана восхитились красотой Оксаны Самойловой и отметили гармоничность пары.

«Рядом с мужчиной счастливая, шикарна девушка — показатель статусности»;

«Идеальные, красивые, гармоничные»;

«Фигура Оксаны — огонь!» — написали фанаты.

Однако среди почти трех миллионной аудитории рэп-исполнителя нашлись злопыхатели, которые отметили — супруга Джигана слишком часто демонстрирует фигуру в одном купальнике.

«Вопрос, Оксана когда-нибудь бывает в одежде?» — саркастично заметил юзер.

Подписчики Джигана тут же нашли, что ответить хейтеру. По мнению поклонников музыканта, с такими внешними данными, как у Оксаны Самойловой, можно вообще не носить одежду.

«Я бы с такой фигурой вообще без купальника ходила!» — уверяет фанатка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что супруга рэпера Джигана рассказала, как изменилась ее любовь со временем.

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