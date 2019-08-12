«Она бывает в одежде?»: Рэпер Джиган похвастался идеальной фигурой жены

Рэпер Джиган не устает радовать подписчиков в Instagram фотографиями из отпуска в солнечном Майами. Музыкант отдыхает там в компании супруги Оксаны Самойловой и трех дочек: Ариелы, Леи и Майи. На этот раз певец разместил снимок, на котором позирует на фоне яхты с женой. Поклонники восхитились идеальной фигурой спутницы кумира.
Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!
Фолловеры Джигана восхитились красотой Оксаны Самойловой и отметили гармоничность пары.
«Рядом с мужчиной счастливая, шикарна девушка — показатель статусности»;
«Идеальные, красивые, гармоничные»;
«Фигура Оксаны — огонь!» — написали фанаты.
Однако среди почти трех миллионной аудитории рэп-исполнителя нашлись злопыхатели, которые отметили — супруга Джигана слишком часто демонстрирует фигуру в одном купальнике.
«Вопрос, Оксана когда-нибудь бывает в одежде?» — саркастично заметил юзер.
Подписчики Джигана тут же нашли, что ответить хейтеру. По мнению поклонников музыканта, с такими внешними данными, как у Оксаны Самойловой, можно вообще не носить одежду.
«Я бы с такой фигурой вообще без купальника ходила!» — уверяет фанатка.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что супруга рэпера Джигана рассказала, как изменилась ее любовь со временем.