«Она бывает в одежде?»: Рэпер Джиган похвастался идеальной фигурой жены

Рэпер Джиган не устает радовать подписчиков в Instagram фотографиями из отпуска в солнечном Майами. Музыкант отдыхает там в компании супруги Оксаны Самойловой и трех дочек: Ариелы, Леи и Майи. На этот раз певец разместил снимок, на котором позирует на фоне яхты с женой. Поклонники восхитились идеальной фигурой спутницы кумира.

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«Мы сбежали, из давно привычных территорий. Что бы сделать эти селфи и отправить stories», — подписал пост музыкант.

Instagram @iamgeegun