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По факту экстренной посадки А-321 в Подмосковье возбуждено уголовное дело

, 8:34 Видео 1 176

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку в Московской области через 15 минут после вылета.

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Фото, видео : РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области, Instagram

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 10

По факту жесткой посадки пассажирского самолета А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Москвы в Симферополь утром в четверг, 15 августа, возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Дело возбуждено следственными органами Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, Airbus A-321 после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку в поле в Раменском районе Московской области.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, организованы проверочные мероприятия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

По информации МЧС России, погибших среди 220 пассажиров и шести членов экипажа нет. Пострадали десять человек, среди них трое детей. По предварительным данным, птицы попали в оба двигателя, после чего правый из них отказал и задымился.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пилот рассказал о подвиге командира при посадке самолета А-321.

Тема:
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