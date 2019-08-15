«Высота падала»: пилот рассказал о подвиге командира при посадке самолета А-321

Командир пассажирского самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» смог совершить аварийную посадку в поле под Москвой в четверг, 15 августа, используя только одно ручное управление. Об этом рассказал второй пилот лайнера Георгий Мурзин.

«После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление», — сказал Мурзин, уточнив, что управление было ручным.

На борту лайнера находились 234 пассажира. Жертв удалось избежать. Два человека при жесткой посадке получили легкие ушибы. Им была оказана помощь на месте.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий пассажира Airbus A-321.