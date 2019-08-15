«Счастливы, что живы»: Шокированные пассажиры А-321 благодарят пилотов

Шокированные пассажиры самолета Airbus A-321, который в четверг, 15 августа, должен был доставить людей в Симферополь, но в результате совершил аварийную посадку в поле под Москвой, начали выкладывать сторис места ЧП. На одном из них девушка шагает по кукурузному полю и демонстрирует на камеру перепачканные землей руки.

«Мы в каком-то поле, весело. Смотрите, мы в грязи. Прям как заказывали Крым» , — говорит она.

Затем на кадрах появляется ее попутчица и еще несколько пассажиров. Все они пока находятся в Подмосковье.

5-tv.ru удалось связаться с автором ролика. По словам Аллы Летящей, она очень благодарна пилотам за то, что осталась жива. Также девушка рассказала, что полет до Симферополя пошел не по плану с самого момента посадки на рейс.

«Какие-то звуки странные были, полет сразу не задался. И потом после этих странных звуков, говорят, вспышки были. Но я не видела, мы просто начали падать», — добавила Алла.

Также на странице командира экипажа в Вконтакте начали появляться сообщения со словами благодарности от выживших пассажиров.

Всего на борту пассажирского лайнера находились 226 человек, 23 из них, в том числе трое детей пострадали. Им сейчас оказана медицинская помощь. Жертв удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что транспортная прокуратура Москвы начала проверку по факту аварийной посадки.