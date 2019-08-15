  1. Пятый канал
  4. «Счастливы, что живы»: Шокированные пассажиры А-321 благодарят пилотов

«Счастливы, что живы»: Шокированные пассажиры А-321 благодарят пилотов

, 9:04 Эксклюзивное интервью 223

Самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в поле под Москвой. На его борту находились 226 человек, 23 из них пострадали. Жертв удалось избежать.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, Instagram @alla_flying

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 10

Шокированные пассажиры самолета Airbus A-321, который в четверг, 15 августа, должен был доставить людей в Симферополь, но в результате совершил аварийную посадку в поле под Москвой, начали выкладывать сторис места ЧП. На одном из них девушка шагает по кукурузному полю и демонстрирует на камеру перепачканные землей руки.

«Мы в каком-то поле, весело. Смотрите, мы в грязи. Прям как заказывали Крым», — говорит она.

Затем на кадрах появляется ее попутчица и еще несколько пассажиров. Все они пока находятся в Подмосковье.

5-tv.ru удалось связаться с автором ролика. По словам Аллы Летящей, она очень благодарна пилотам за то, что осталась жива. Также девушка рассказала, что полет до Симферополя пошел не по плану с самого момента посадки на рейс.

«Какие-то звуки странные были, полет сразу не задался. И потом после этих странных звуков, говорят, вспышки были. Но я не видела, мы просто начали падать», — добавила Алла.

Также на странице командира экипажа в Вконтакте начали появляться сообщения со словами благодарности от выживших пассажиров.

 

Всего на борту пассажирского лайнера находились 226 человек, 23 из них, в том числе трое детей пострадали. Им сейчас оказана медицинская помощь. Жертв удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что транспортная прокуратура Москвы начала проверку по факту аварийной посадки.

«Счастливы, что живы»: Шокированные пассажиры А-321 благодарят пилотов

1/2

5-tv.ru

2/2

5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 10
15 авг
По факту экстренной посадки А-321 в Подмосковье возбуждено уголовное дело
15 авг
«Садился без шасси»: Губернатор Свердловской области об экстренной посадке А-321
15 авг
Транспортная прокуратура Москвы начала проверку по факту аварийной посадки самолета А-321
15 авг
«Высота падала»: пилот рассказал о подвиге командира при посадке самолета А-321
15 авг
Видео: Пассажир экстренно севшего в поле А-321 рассказал о произошедшем
15 авг
Стала известна причина аварийной посадки самолета А-321 в Подмосковье
15 авг
Видео с места аварийной посадки самолета А-321 в поле в Подмосковье
15 авг
5-tv.ru публикует фото с места аварийной посадки самолета в поле в Подмосковье
15 авг
Самолет А-321 аварийно сел в поле сразу после взлета из-за возгорания двигателя

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +12°
65.20
-0.40 72.90
-0.51
Гороскоп на 15 августа: не упустите птицу удачи, Козероги!

Последние новости

9:19
Лазарев, Зара и Нюша выступили на гастролях в Азии за еду
9:04
«Счастливы, что живы»: Шокированные пассажиры А-321 благодарят пилотов
8:58
«Как сестрички!»: Лиза Галкина подружилась с дочкой Александра Реввы
8:45
В Японии десять человек пострадали из-за тайфуна «Кроса»
8:34
По факту экстренной посадки А-321 в Подмосковье возбуждено уголовное дело
8:18
Аллу Пугачеву оштрафовали из-за забора вокруг дачи

Сейчас читают

В Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер — видео
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
«Пожалуйста, накормите Марину»: Кай Метов выложил фото с исхудавшей Хлебниковой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги