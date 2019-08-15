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  4. «Я хотел стабильности!» Егор Кончаловский рассказал о разрыве с Толкалиной

«Я хотел стабильности!» Егор Кончаловский рассказал о разрыве с Толкалиной

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Режиссер утверждает — с его гражданской экс-супругой было очень сложно сосуществовать.

Фото : ТАСС / Валерий Матыцин

Режиссер Егор Кончаловский прожил в гражданском браке с актрисой Любовью Толкалиной около 20 лет. У пары родилась дочка — Мария. Сейчас звездному ребенку уже 18 лет. Творческий и одновременно семейный союз распался два года назад. Знаменитый кинорежиссер решил рассказать о причинах разрыва.

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«Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Ее нет нигде. Ни в Москве, ни в каком-то другом месте. Но в то же время она везде одновременно. Стабильность не про нее», — заявил Егор Кончаловский.

По словам режиссера, его экс-подруга была слишком «воздушным человеком». А творческой натуре Кончаловского, наоборот, хотелось ощущать дома гармонию и спокойствие. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

«В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно существовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в плане стабильности тяжело», —утверждает знаменитость.

Егор Кончаловский заявил, что после расставания поддерживает с Любовью Толкалиной приятельские отношения. Режиссер следит за творческой деятельностью актрисы в театрах. Также бывшие возлюбленные вместе решают бытовые вопросы, связанные с жизнью и воспитанием дочки Марии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Егор Кончаловский переживает за свою дочь.

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