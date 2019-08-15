«Я хотел стабильности!» Егор Кончаловский рассказал о разрыве с Толкалиной

Режиссер Егор Кончаловский прожил в гражданском браке с актрисой Любовью Толкалиной около 20 лет. У пары родилась дочка — Мария. Сейчас звездному ребенку уже 18 лет. Творческий и одновременно семейный союз распался два года назад. Знаменитый кинорежиссер решил рассказать о причинах разрыва.
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По словам режиссера, его экс-подруга была слишком «воздушным человеком». А творческой натуре Кончаловского, наоборот, хотелось ощущать дома гармонию и спокойствие. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.
Егор Кончаловский заявил, что после расставания поддерживает с Любовью Толкалиной приятельские отношения. Режиссер следит за творческой деятельностью актрисы в театрах. Также бывшие возлюбленные вместе решают бытовые вопросы, связанные с жизнью и воспитанием дочки Марии.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Егор Кончаловский переживает за свою дочь.