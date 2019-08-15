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Птицы у крыла при взлете А-321 «Москва — Симферополь» попали на видео

, 10:03 Видео 2 082

Через несколько минут командир лайнера с почти 230 пассажирами на борту аварийно посадил самолет при помощи одного ручного управления.

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Фото, видео : 5-tv.ru, YouTube / rusvesna. su1945

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Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 12

В соцсетях появилось видео момента взлета самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» с почти 230 пассажирами на борту. Лайнер сообщением «Москва — Симферополь» аварийно приземлился на кукурузном поле Подмосковья после вылета из аэропорта Жуковский в четверг, 15 августа.

Один из пассажиров, снимавший взлет самолета через иллюминатор, зафиксировал стаю птиц у левого крыла. Возможно, именно они могли стать причиной аварийной посадки, которая произошла буквально через 15 минут. 

Известно, что командиру воздушного судна удалось посадить самолет при помощи одного ручного управления. Жертв в результате аварийной посадки нет. На данный момент имеется информация о 23 пострадавших, среди которых пятеро детей. Пассажиры лайнера благодарят пилотов за то, что остались живы, называя произошедшее чудом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Также свою проверку начала транспортная прокуратура Москвы.

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