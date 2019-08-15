В соцсетях появилось видео момента взлета самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» с почти 230 пассажирами на борту. Лайнер сообщением «Москва — Симферополь» аварийно приземлился на кукурузном поле Подмосковья после вылета из аэропорта Жуковский в четверг, 15 августа.

Один из пассажиров, снимавший взлет самолета через иллюминатор, зафиксировал стаю птиц у левого крыла. Возможно, именно они могли стать причиной аварийной посадки, которая произошла буквально через 15 минут.

Известно, что командиру воздушного судна удалось посадить самолет при помощи одного ручного управления. Жертв в результате аварийной посадки нет. На данный момент имеется информация о 23 пострадавших, среди которых пятеро детей. Пассажиры лайнера благодарят пилотов за то, что остались живы, называя произошедшее чудом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Также свою проверку начала транспортная прокуратура Москвы.