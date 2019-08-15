Трагедия Прыгунова: Почему артист сдал родного сына в интернат?

Российский и советский актер Лев Прыгунов в 2019 году отпраздновал 80 лет. Зрителям он известен по фильмам «Дети Дон Кихота», «Сердце Бонивура», «Трактир на Пятницкой», «Рожденная революцией». За свою жизнь артист снялся в более сотни кинокартин и оставил заметный след в советском кинематографе.

Творческая карьера Льва Прыгунова складывалась как по маслу: режиссеры предлагали ему главные роли, а поклонники были без ума от его сценической игры. Однако в личной жизни артиста все было не так гладко и безоблачно.

Первую настоящую любовь Прыгунова звали Элеонора Уманец. Лев женился на ней и первое время после свадьбы был беспредельно счастлив. Девушка имела отношение к миру искусства, поэтому разделяла интересы супруга. В 1969 году у пары родился сын Роман, однако вскоре после появления первенца на свет семейному счастью пришел конец. Отец мальчика постоянно пропадал на съемочной площадке, а мать не могла с этим смириться и провоцировала ссоры.

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Вскоре влюбленные разошлись, и Элла забрала восьмилетнего сына в Ригу. В 1977 году бывшая супруга Льва Прыгунова погибла в автокатастрофе. Артист забрал наследника к себе.

Поначалу воспитывать ребенка Прыгунову помогала его мать, но с годами ей стало тяжело справляться с мальчиком, и артист отдал Рому в интернат. Лев Прыгунов довольно часто навещал наследника, брал домой на выходные и посвящал ему практически все свободное время между съемками.

Домой сын звезды вернулся закаленным подростком. Прыгунов-младший сумел построить успешную карьеру режиссера. Сейчас он работает над созданием кинокартин, эпизодические роли в которых отдает своему отцу. Лев снялся в таких лентах сына, как «Одиночество крови» и «Мертвое озеро».

Через шесть лет после гибели первой супруги артист познакомился с Ольгой, работавшей помощником режиссера «Мосфильма». Девушка сильно понравилась звезде и он, в конце концов, покорил ее своими ухаживаниями. Спустя время они сыграли тихую свадьбу. Наследник артиста построил теплые отношения с мачехой и не таит злобу на своего отца.

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