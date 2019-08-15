«Ничего собой не представляет»: Боярский о Бузовой, после ее шутки на тему блокады

Актер театра и кино Михаил Боярский в интервью телеканалу «Царьград» прокомментировал скандальную выходку Ольги Бузовой, когда она назвала себя «блокадницей», облизывая тарелку после еды.

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По словам артиста, поющая телеведущая не способна никого оскорбить по причине собственной глупости. Михаил Боярский уверен, что на подобные вещи просто не стоит обращать внимание.

« Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная », — отметил Михаил Боярский.

Знаменитый актер подчеркнул, что реагировать на подобные высказывания необходимо лишь в том случае, если они прозвучали из уст политика или публичного человека, который имеет определенный вес в обществе.

« Но обращать внимание на человека, который ничего собой не представляет… Мало ли что она может сказать? Она может написать только в сортире что-нибудь. Вот это ее уровень », — заключил Михаил Боярский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думает Пригожин о выходке Бузовой, назвавшей себя «блокадницей».