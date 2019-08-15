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«Ничего собой не представляет»: Боярский о Бузовой, после ее шутки на тему блокады

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Актер театра и кино прокомментировал скандальную выходку поющей телеведущей.

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Ольга Бузова 558

Актер театра и кино Михаил Боярский в интервью телеканалу «Царьград» прокомментировал скандальную выходку Ольги Бузовой, когда она назвала себя «блокадницей», облизывая тарелку после еды.

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По словам артиста, поющая телеведущая не способна никого оскорбить по причине собственной глупости. Михаил Боярский уверен, что на подобные вещи просто не стоит обращать внимание.

«Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная», — отметил Михаил Боярский.

Знаменитый актер подчеркнул, что реагировать на подобные высказывания необходимо лишь в том случае, если они прозвучали из уст политика или публичного человека, который имеет определенный вес в обществе.

«Но обращать внимание на человека, который ничего собой не представляет… Мало ли что она может сказать? Она может написать только в сортире что-нибудь. Вот это ее уровень», — заключил Михаил Боярский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думает Пригожин о выходке Бузовой, назвавшей себя «блокадницей».

Тема:
Ольга Бузова 558
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