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«Чудо над Жуковским»: как удалось посадить на поле А-321 с полной загрузкой?

, 14:23 Эфирная новость 548

Сокурсники капитана воздушного судна Дамира Юнусова отмечают, что во время учебы в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации он был одним из лучших студентов.

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Фото, видео : 5-tv.ru

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Летчиков, которые спасли пассажиров рейса «Москва-Симферополь», иначе как героями сегодня не называют. Это опытный командир корабля 41-летний Дамир Юсупов и второй пилот 23-летний Георгий Мурзин.

Оба выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Они смогли посадить самолет с полными баками и отказавшими двигателями на брюхо прямо на кукурузное поле. Про них уже хотят снять фильм. Еще бы — такая история с хэппи-эндом! Эксперты подчеркивают — на принятие решения у экипажа были считанные секунды.

«Что такое мастерство: это когда вслед за волнением, приходит вдохновение. Когда руки делают, еще не понимая даже что, но все правильно, как учили, как отложилось у вас на уровне подсознания. Значит, очень серьезный человек. Хотел стать летчиком», — говорит летчик-испытатель, вертолетчик, заслуженный пилот России, генеральный директор и совладелец ЗАО «Авиакомпания Спарк+» Вадим Базыкин.

Сообщается, что пилоты будут представлены к госнаградам. Но больше всего героев сейчас ждут дома — в Екатеринбурге. Нам удалось пообщаться с женой командира экипажа.

«Я считаю своего мужа хорошим человеком. Мне этого достаточно, я его очень люблю и очень за него переживаю. Жду его скорее домой», — говорит супруга капитана воздушного судна Наталья Юсупова.

Назвать эту посадку жесткой никак нельзя — самолет не загорелся, пассажиры отделались небольшими травмами. Большинство вообще не пострадали. Социальные сети заполнены словами благодарности и восхищения за слаженные и профессиональные действия пилотов. Их сравнивают с летчиками, совершившими в 2009-м году чудо на Гудзоне. Тогда Airbus A320 аварийно сел на воду. И все, кто находился на борту, выжили. Леонид Китрарь расскажет подробности про чудо — над Жуковским.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры приземления самолета на кукурузном поле.

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