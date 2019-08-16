  1. Пятый канал
  4. Паспорта аэропортов могут создать после ЧП с А-321

Паспорта аэропортов могут создать после ЧП с А-321

, 20:23 Эфирная новость 75

Орнитологи считают, что это поможет предотвращать инциденты с птицами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Алексей Штокал, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 30

После ЧП с A-321, аварийно приземлившимся 15 августа в кукурузном поле, орнитологи предложили разработать паспорта аэропортов, чтобы предотвращать инциденты с птицами.

То есть, учитывать пути миграции пернатых, их количественный и семейный состав, наличие рек. Кроме того, на территории всех аэродромов по словам специалистов, должны быть установлены современные системы отпугивания. Об этом «Известиям» заявил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Кроме того, в паспорт необходимо ввести сведения об интенсивности взлетов и посадок воздушной гавани. А также информацию о наличии рядом несанкционированных свалок, полигонов коммунальных отходов и прочем.

На основе этого, считает Рыжов, можно разработать индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможных причинах появления такого количества чаек во время взлета А-321 в Жуковском.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 30
16 авг
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
16 авг
МАК приступил к расшифровке ящиков севшего в поле А321
16 авг
Как на пути лайнера А-321 оказалась целая стая птиц
16 авг
Путин подписал указ о награждении пилотов А-321 званием «Герой России»
16 авг
Второй пилот А-321 госпитализирован после аварийной посадки в поле
16 авг
Героический экипаж самолета А-321 «Уральских авиалиний» вернулся в Екатеринбург
16 авг
Видео: Командир экипажа А-321 Дамир Юсупов отказался считать себя героем
16 авг
Видео: До посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы
15 авг
Хроника «чуда в Жуковском»: все обстоятельства посадки А-321 — видео
15 авг
Пассажиры рейса «Москва — Симферополь» получат по 100 тысяч рублей

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +11°
66.00
0.11 73.22
-0.24
«Солнечная активность»: астролог о том, почему август считается «страшным»

Последние новости

21:44
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
21:29
Смертельное сырье для подсолнечного масла выращивал фермер из Сызрани
21:14
Тайфун «Кроса» подтопил сотни домов в Приморье
20:59
Три человека погибли и трое пострадали в ДТП в Кузбассе — видео
20:44
Пересильд рассказала об убийстве отца в 90-е и не сдержала слез
20:32
«Европейская солидарность» добивается увольнения Порошенко

Сейчас читают

Путин подписал указ о награждении пилотов А-321 званием «Герой России»
«Два года без мамы»: Дочь Глаголевой трогательно почтила ее память — фото
«Солнечная активность»: астролог о том, почему август считается «страшным»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги