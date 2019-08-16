Паспорта аэропортов могут создать после ЧП с А-321

После ЧП с A-321, аварийно приземлившимся 15 августа в кукурузном поле, орнитологи предложили разработать паспорта аэропортов, чтобы предотвращать инциденты с птицами.

То есть, учитывать пути миграции пернатых, их количественный и семейный состав, наличие рек. Кроме того, на территории всех аэродромов по словам специалистов, должны быть установлены современные системы отпугивания. Об этом «Известиям» заявил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Кроме того, в паспорт необходимо ввести сведения об интенсивности взлетов и посадок воздушной гавани. А также информацию о наличии рядом несанкционированных свалок, полигонов коммунальных отходов и прочем.

На основе этого, считает Рыжов, можно разработать индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможных причинах появления такого количества чаек во время взлета А-321 в Жуковском.