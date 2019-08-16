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Как на пути лайнера А-321 оказалась целая стая птиц

, 18:11 Эфирная новость 246

У авиаторов есть поговорка: героизм одних это, зачастую разгильдяйство других. Интерес следователей обращен в первую очередь к орнитологической службе аэропорта «Жуковский».

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Фото, видео : МЧС РФ, 5-tv.ru

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Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 27

Сегодня ночью двое российских пилотов, совершивших «чудо над Жуковским», вернулись домой — в Екатеринбург. Уже настоящими героями. Их имена теперь знает весь мир, фотографии на первых полосах газет. В адрес всего экипажа сыпятся тысячи восхищенных комментариев.

Тем временем, сам борт уходит на покой. После того, как следователи завершат работу, самолет начнут разбирать на части. Восстановлению лайнер не подлежит.

У авиаторов есть поговорка: героизм одних это, зачастую разгильдяйство других. И если к действиям экипажа вопросов нет, то к орнитологической службе аэропорта их все больше.

Путин подписал указ о награждении пилотов А-321 званием «Герой России»

То, что из строя вышли сразу два двигателя говорит о том, что это была не одиночная чайка, а целая стая птиц. Их должны не подпускать к аэродрому, а если этого все-таки подпустили — предупреждать пилотов.

Как на пути лайнера оказалась целая стая птиц, выяснял Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью капитана воздушного судна Дамира Юсупова, который рассказал о том, как принимал решение и как происходила столь сложная посадка.

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