Матери больных детей обратились к правительству с просьбой помочь с лекарствами

Матери больных детей обратились к российскому правительству с просьбой помочь обеспечить их противоэпилептическими препаратами, незарегистрированными в стране, передает Интерфакс.

«Просим вас разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов, которые успешно и законно используют врачи во всем мире», — говорится в заявлении.

У Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Депздрава Москвы, в свою очередь, есть предложение провести консилиумы и получить заключение по всем пациентам о том, что они нуждаются в этих лекарствах, однако возникает проблема, как работать с региональными пациентами, до которых тяжело добраться врачам федеральных клиник. В Минздраве пообещали проанализировать данную ситуацию.

В свою очередь Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы уже начал формировать списки таких семей.

«Мы собираем списки семей, которые используют эти препараты и готовы сообщить о себе. <…> В центре паллиативной помощи в Москве ребята заполняют таблицы по письму из правительства, а департамент здравоохранения формирует списки и договорился с Минздравом, что списки будут пополняться и передаваться регулярно», — написала в Faceebok руководитель центра и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об очередном задержании матери ребенка-эпилептика, которая пыталась приобрести нужные для его здоровья препараты. Предыдущий случай произошел в июле, когда москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку, при чем оно было назначено медиками. По этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минздраву обязательно напомнят о необходимости навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.