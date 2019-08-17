  1. Пятый канал
  4. «Берите лупу»: Рудковская продемонстрировала хейтерам свою фигуру без фотошопа

«Берите лупу»: Рудковская продемонстрировала хейтерам свою фигуру без фотошопа

, 12:42 Видео 73

Телеведущая ответила недоброжелателям новым видео в Instagram, однако получила неоднозначную реакцию подписчиков.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @rudkovskayaofficial

Телеведущая Яна Рудковская ведет активную борьбу с хейтерами в сети. Недавно фолловеры обвинили продюсера в злоупотреблении фотошопом. Якобы ноги знаменитости с каждым новым снимком становятся все длиннее и длиннее.

Однако вместо того, чтобы игнорировать суждения недоброжелателей, Рудковская решила продемонстрировать свою фигуру хейтерам без фотошопа. Ведущая опубликовала видео в Instagram, на котором она дефилирует в черном коротком платье, показывающем ноги звезды, и босоножках на тонких шпильках.

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с «блокадницей»

«Специально для тех, кому так важны мои: ноги, их длина и ширина, размер ног и мои коленки! Берите лупу, наденьте линзы и пристально начинайте искать ты самую соломинку», — написала Рудковская.

Однако вместо поддержки подписчиков Яна получила новый всплеск негодования. Фолловеры не поняли, зачем звезда так яро оправдывается перед хейтерами, если она якобы и так уверена в себе и не нуждается в одобрении публики.

«Сколько можно что-то кому-то доказывать? Не устала еще, Яночка? Или комплексы не отпускают?»

«Есть же у вас время читать всех недовольных»;

«Даже противно от того, как вы перед хейтерами извиваетесь, доказываете, реагируете», — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская на отдыхе обзавелась русалочьим хвостом — фото.

Читайте также

+22° Днём +23°
Ночью +10°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Брак на грани распада: ТОП-5 худших мужей по знаку зодиака

Последние новости

12:42
«Берите лупу»: Рудковская продемонстрировала хейтерам свою фигуру без фотошопа
12:27
Расстроенный кражей на Кипре Виторган «спалил» роман с Нино Нинидзе
12:05
В форме и в очках. Тайские полицейские приняли на «работу» кота — видео
11:50
Видео пожара в Одессе, где погибли восемь постояльцев отеля
11:28
Криминального авторитета Огонька из Ленинграда арестовали в Москве
11:12
«На позитиве!» Ирина Пегова забавно порезвилась в купальнике на Кипре

Сейчас читают

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с «блокадницей»
Пассажирка севшего в поле A-321 намерена судиться из-за травли в интернете
Испанцы раскритиковали ВВС страны за сближение с самолетом Шойгу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги