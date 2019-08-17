«Берите лупу»: Рудковская продемонстрировала хейтерам свою фигуру без фотошопа

Телеведущая Яна Рудковская ведет активную борьбу с хейтерами в сети. Недавно фолловеры обвинили продюсера в злоупотреблении фотошопом. Якобы ноги знаменитости с каждым новым снимком становятся все длиннее и длиннее.

Однако вместо того, чтобы игнорировать суждения недоброжелателей, Рудковская решила продемонстрировать свою фигуру хейтерам без фотошопа. Ведущая опубликовала видео в Instagram, на котором она дефилирует в черном коротком платье, показывающем ноги звезды, и босоножках на тонких шпильках.

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с «блокадницей»

«Специально для тех, кому так важны мои: ноги, их длина и ширина, размер ног и мои коленки! Берите лупу, наденьте линзы и пристально начинайте искать ты самую соломинку», — написала Рудковская.

Однако вместо поддержки подписчиков Яна получила новый всплеск негодования. Фолловеры не поняли, зачем звезда так яро оправдывается перед хейтерами, если она якобы и так уверена в себе и не нуждается в одобрении публики.

«Сколько можно что-то кому-то доказывать? Не устала еще, Яночка? Или комплексы не отпускают?»

«Есть же у вас время читать всех недовольных»;

«Даже противно от того, как вы перед хейтерами извиваетесь, доказываете, реагируете», — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская на отдыхе обзавелась русалочьим хвостом — фото.