Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин в интервью «Страна.ua» заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко только за время своего руководства страной вывел из нее более восьми миллиардов долларов.
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По словам бизнесмена, он прибыл на Украину, чтобы провести встречи с новым руководством страны. Кроме того, причиной визита Сэм Кислин назвал дела, расследуемые в отношении Петра Порошенко.
«Я приехал встретиться с новым руководством страны. По делу Порошенко, в том числе. Сейчас против него идет расследование, но при этом прокуроре (Юрий Луценко — Прим.ред.) никакого результата не будет. Он — свой человек в „семье“», — отметил Сэм Кислин.
Бизнесмен подчеркнул, что бывший президент Украины и генеральный прокурор страны — коррупционеры, которые украли большое количество денег ради того, чтобы набить свои карманы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украину приехал главный свидетель в деле Порошенко. Заместитель личного адвоката Дональда Трампа Сэм Кислин готов под присягой рассказать о «Порошенко и его банде».