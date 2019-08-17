Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин в интервью «Страна.ua» заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко только за время своего руководства страной вывел из нее более восьми миллиардов долларов.

« Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше восьми миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через государственную компанию „Центрэнерго“ было выведено от 700 до 800 миллионов долларов », — сказал главный свидетель по делу Порошенко.

По словам бизнесмена, он прибыл на Украину, чтобы провести встречи с новым руководством страны. Кроме того, причиной визита Сэм Кислин назвал дела, расследуемые в отношении Петра Порошенко.

«Я приехал встретиться с новым руководством страны. По делу Порошенко, в том числе. Сейчас против него идет расследование, но при этом прокуроре (Юрий Луценко — Прим.ред.) никакого результата не будет. Он — свой человек в „семье“», — отметил Сэм Кислин.

Бизнесмен подчеркнул, что бывший президент Украины и генеральный прокурор страны — коррупционеры, которые украли большое количество денег ради того, чтобы набить свои карманы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украину приехал главный свидетель в деле Порошенко. Заместитель личного адвоката Дональда Трампа Сэм Кислин готов под присягой рассказать о «Порошенко и его банде».