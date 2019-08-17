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Архивный ролик с концерта, опубликованный Басковым, вызвал скандал в сети

, 17:39 Видео 194

Певец выложил в своем Instagram-аккаунте видео с Таисией Повалий и Владимиром Зеленским.

Фото : Instagram @nikolaibaskov

Певец Николай Басков на фоне поста Таисии Повалий о притеснении ее украинскими националистами опубликовал в Instagram архивный видеоролик с одного из концертов. «Золотой голос» России выступает на сцене вместе с Повалий и нынешним президентом Украины, бывшим комиком Владимиром Зеленским, сообщает Утро.ру.

На кадрах экс-юморист нашептывает на ушко сначала артистке, а потом то же самое проделывает с Басковым, как бы провоцируя обоих на конфликт. Безобидное видео привело к тому, что в комментариях вспыхнула настоящая война между российскими и украинскими гражданами.

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Россияне обвинили украинского президента в продолжении политики Петра Порошенко, а граждане Украины стали яро защищать главу Незалежней.

«Такой милый президент Украины», — написал один из фолловеров.

«Чем Зеленский этот милый, что обещал остановить войну и все делает для того, чтоб эта война продолжалась, продолжает вести политику Порошенко», — ответил ему другой юзер

«Лучше быть хорошим комиком, чем плохим президентом…» — высказался еще один пользователь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Повалий обманула Баскова, потому что не хотела с ним петь.

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