Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Беспилотник, принадлежащий Соединенным Штатам, был замечен у берегов Крыма. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на данные мониторингового ресурса Plane Radar. Стратегический разведывательный аппарат американских ВВС пролетел вдоль российского побережья Черного моря.

Согласно данным ресурса, дрон Global Hawk вылетел с итальянской авиационной базы утром в субботу, 17 августа. Он изучил побережье Черного моря, а также провел мониторинг на линии разграничения Донбасса, а после отправился в сторону российских границ. БПЛА кружил вокруг полуострова в районе 17 часов по московскому времени и полетел в сторону Краснодара.

Отмечается, что иностранные летательные аппараты и самолеты-разведчики в последнее время все чаще появляются у границ России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минобороны показало испытания беспилотного «Охотника» в паре с истребителем.