Первые кадры с места столкновения экскурсионного автобуса со столбом в Москве

Восемь из 15 обратившихся к медикам китайских туристов после столкновения автобуса со столбом на шоссе Энтузиастов в Москве госпитализированы в столичные больницы.

Как стало известно 5-tv.ru, в экскурсионном автобусе находились 32 человека. Водитель сообщил, что причиной столкновения с мачтой городского освещения стал подрезавший его автомобиль.

На месте работают экстренные службы города и кареты «скорой помощи». Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших. По уточненной информации, именно в каретах «скорой помощи» осматривалось 15 туристов из КНР.