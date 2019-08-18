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  4. Первые кадры с места столкновения экскурсионного автобуса со столбом в Москве

Первые кадры с места столкновения экскурсионного автобуса со столбом в Москве

, 10:29 Видео 265

За помощью к медикам обратились не менее 15 человек, восемь из них госпитализированы.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Восемь из 15 обратившихся к медикам китайских туристов после столкновения автобуса со столбом на шоссе Энтузиастов в Москве госпитализированы в столичные больницы.

Как стало известно 5-tv.ru, в экскурсионном автобусе находились 32 человека. Водитель сообщил, что причиной столкновения с мачтой городского освещения стал подрезавший его автомобиль.

На месте работают экстренные службы города и кареты «скорой помощи». Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших. По уточненной информации, именно в каретах «скорой помощи» осматривалось 15 туристов из КНР.

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