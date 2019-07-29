Ксения Алферова призвала женщин вспомнить про интуицию

Актриса Ксения Алферова призвала женщин хоть на время прекратить просчитывать рациональные варианты и вспомнить про свою природную интуицию. Об этом артистка заявила в Instagram. По мнению Алферовой, современные женщины «отрастили большую голову», которая перебивает все чувства.

«Вообще с чувствованием у женщин в последнее время беда. Такую голову большую отрастили, рацио все чувства перебивает. А мы все же сильны нашей интуицией, иррациональностью, нам необходимо верить своему сердцу, в первую очередь, душе!» — написала актриса, порекомендовав подписчицам одну из книг.

Пользователи, в свою очередь, согласились с Ксенией Алферовой и поблагодарили ее за полезный пост.

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