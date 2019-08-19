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МИД Сирии: Турецкие военные нарушили границу и движутся к Хан-Шейхуну

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ВВС правительственных войск Башара Асада нанесли удар по конвою, пришедшему из соседней республики.

Фото : Twitter @ekremsx

Тема:
Война в Сирии 4296

Турецкие военнослужащие вторглись на территорию Сирии и движутся на бронетранспортерах в сторону города Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб на северо-западе страны. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил МИД Сирии.

«Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна», — цитирует заявление ведомства RT.

Дамаск расценивает подобные действия как неприкрытое вмешательство в свои внутренние дела.

«Сирия рассматривает направление Турцией военной колонны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет», — говорится в заявлении МИД.

По данным ТАСС, колонна бронетехники турецкой армии в ответ на вторжение подверглась обстрелу со стороны сирийских войск.

Несколькими часами ранее правительственные войска под руководством президента Сирии Башара Асада вошли в Хан-Шейхун — город, подконтрольный боевикам из «Джебхат ан-Нусра»* и их союзникам с 2014 года.

* — запрещена в РФ.

Тема:
Война в Сирии 4296
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