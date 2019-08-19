МИД Сирии: Турецкие военные нарушили границу и движутся к Хан-Шейхуну

Турецкие военнослужащие вторглись на территорию Сирии и движутся на бронетранспортерах в сторону города Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб на северо-западе страны. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил МИД Сирии.
«
Дамаск расценивает подобные действия как неприкрытое вмешательство в свои внутренние дела.
«
По данным ТАСС, колонна бронетехники турецкой армии в ответ на вторжение подверглась обстрелу со стороны сирийских войск.
Несколькими часами ранее правительственные войска под руководством президента Сирии Башара Асада вошли в Хан-Шейхун — город, подконтрольный боевикам из «Джебхат ан-Нусра»* и их союзникам с 2014 года.
* — запрещена в РФ.